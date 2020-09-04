Akşehir’de maske dağıtımı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, maske dağıtılarak korona virüse karşı uyarılar yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile cuma namazı sonrası maske dağıtılarak, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılar yapıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Farkındalık oluşturmak için maske dağıtımı yapıyoruz. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin etkileri maalesef ülkemizde de devam ediyor. Bizde bu konuda farkındalık oluşturmak, Sağlık Bakanımıza, doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla maske dağıtarak, vatandaşlarımızın özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha dikkat etmeleri için bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah bu kurallara dikkat ederek Konya ilindeki hastalık sayısı artışını azaltıp ülkemizden de bu hastalığın en düşük seviyelere inmesini sağlayabiliriz” dedi.

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