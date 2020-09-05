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Liseliler yaptıkları rokete öldürülen Ceren Özdemir'in adını verdi

DHA

Liseliler yaptıkları rokete öldürülen Ceren Özdemir'in adını verdi


Tolga YANIKHasan DÖNMEZ/AKSARAY, (DHA)ORDU Aybastı Fen Lisesi takımı, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Roket Yarışları'na üzerinde geçtiğimiz yıl öldürülen Ceren Özdemir'in isminin yazıldığı roket ile katıldı. Okulun fizik öğretmeni Delal Işık Yıldırım, "Biz Ordu'dayız. Kadına şiddete ve kadın katliamlarına dikkat çekmek istedik. Ceren Özdemir de Ordu da hunharca bir cinayete kurban gitti. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Hiç tanımadığı bir kişi gidip onu katletti. Biz de ona dikkat çekmek istedik. Hem de Ordulu olduğumuz için Ceren Özdemir'i unutturmak istemedik. Roketimizi Ceren için fırlatacağız" dedi. 
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 82 takım kıyasıya yarışıyor. Dün gerçekleşen roket yarışlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yerinde takip etti. Yarışmaya ilk kez katılan Ordu Aybastı Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan roket ise dikkat çekti. Öğrenciler roketin üzerine geçtiğimiz yıl Aralık ayında Ordu'da öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ismini yazdı. 
'CEREN ÖZDEMİR'İ UNUTTURMAK İSTEMEDİK'
Ceren Özdemir'i unutturmak istemedikleri için roketin üzerine ismini yazdıklarını belirten fizik öğretmeni Delal Işık Yıldırım, şunları söyledi: "Bu sene TEKNOFEST'e ilk defa katılıyoruz. Buraya gelmeye hak kazandık. İnşallah roketimizi uçuracağız. Ceren Özdemir için roketimizi fırlatacağız. Biz Ordu'dayız. Kadına şiddete ve kadın katliamlarına dikkat çekmek istedik. Ceren Özdemir de Ordu da hunharca bir cinayete kurban gitti. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Hiç tanımadığı bir kişi gidip onu katletti. Biz de ona dikkat çekmek istedik. Hem de Ordulu olduğumuz için Ceren Özdemir'i unutturmak istemedik. Yaptığımız roketten çok memnunum. Çocuklarım lise öğrencisi ve şimdiden biz bir roket yaptık. Lisede roket yapanlar inşallah üniversitede çok daha güzel işler başaracak. Yaklaşık 1 yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu süreç birden olmuyor. Çok uzun çalışmalar gerekiyor. Pandemi süreci bizi biraz engelledi ama çocuklarımızla daha fazla çalışarak süreci tamamladık" diye konuştu.
'SOSYAL FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'
Sosyal farkındalık oluşturmak istediklerini belirten takım lideri Erhan Şencan ise, duygularını şu sözlerle anlattı: "Roket yapma hayalimiz vardı. 9'uncu sınıfta TEKNOFEST'te böyle bir şey olduğunu duydum. Yarışmada lise ve üniversite öğrencileri roket yapıyordu. Danışman hocamın yanına giderek, 'Biz niye yapmayalım, liseliler de katılıyormuş' dedim.  Gittiğimiz herkes bize desteğini verdi. Şu anda bu konumdayız. İnşallah roketimizi fırlatacağız. 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında da ülkemize böyle hizmetler etmeye çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddet maalesef toplumumuzun kanayan bir yarası. Biz de bu kanayan yaraya bir nebze de olsun dikkat çekmek istedik. Ceren Özdemir'in adını roketimizin üzerine yazarak sosyal farkındalık oluşturmak istedik. Kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduğumuzu Türk toplumunda kadına şiddetin yeri olmadığını göstermek istedik.  Bunu da inşallah göklere çıkartarak en güzel şekilde göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar da hazırlıklar sırasında öğrencileri ziyaret edip, roket projeleri hakkında bilgi alarak başarı dileğinde bulundu.
 DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ
2020-09-05 07:40:41

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