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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir’de muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

İHA

Akşehir’de muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından mahalle muhtarları ile istişare toplantısı düzenlendi.
İstişare toplantısına; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Akşehir İlçe Koordinatörü Muharrem Akkaya, AK Parti mahalle başkanları, belediye birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı.
Pandemi kurallarına dikkat edilerek Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Başkan Akkaya, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Sizlerin mahallelerinizle ilgili ya da genel konularda yazılı ya da sözlü iletmek istedikleriniz varsa bizler sizleri dinlemek için buradayız. Akşehirimizle ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili biliyorsunuz elimizden geleni bütün gayreti gösteriyoruz. Pandemi döneminde her şeyde olduğu gibi bazı konularda da aksamalar oluyor. İnşallah sağlıklı günlere kavuşup bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarımızda da gerek ülkemiz nezdinde, gerekse Konya’mız ve ilçemiz nezdinde güzel hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, “Malumunuz biz tüm mahalleleri yerinde ziyaret etmek istiyoruz ama bu pandemi buna ne kadar müsaade edecek bilemiyorum. Ama zamanı iyi değerlendirmek noktasında hem Büyükşehir Belediyesinin planlamalarında geç kalmamak adına, hem de gözümüzden kaçabilir hususunda sizlerden sözlü ve yazılı taleplerinizi isteklerinizi alacağız. Birbirimize güç vererek sorunları daha kısa sürede çözme gayretindeyiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar, Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya ile istişare ederek, talep ve beklentilerini dile getirdiler.

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