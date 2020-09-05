Komşuların kavgasında 3 kişi yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, komşular arasından çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Şinasi Mahallesi Şehit Ramazan Okuyucu Caddesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen komşular arasından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S. pompalı tüfekle komşuları M.A., S.Ö. ve Z.Ö.’yü ayaklarından vurarak yaraladı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken şüpheli komşu gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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