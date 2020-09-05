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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu iz takip köpeği ve drone buldu

İHA

Kaybolan 3 yaşındaki çocuğu iz takip köpeği ve drone buldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, iz takip köpeği ve drone yardımıyla bulundu. Geceyi domates tarlasında uyuyarak geçiren çocuk ailesine teslim edildi.
Olay, ilçeye bağlı Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Emira Elfettah, Zengen Jandarma Karakoluna giderek kendisi tarlaya çalışırken kız kardeşine bıraktığı 3 yaşındaki oğlu Bilal Süleyman’ı kaldığı çadıra döndüğünde bulamadığını, çocuğun kuzenleri ile oyun oynadığı esnada kaybolduğunu bildirdi.
Annenin ihbarı üzerine 4 Eylül Cuma günü saat 17.00 sıralarında jandarma ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ve çocuğun yakınlarının katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığından iz takip köpeği ve drone desteğiyle gece boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamazken ertesi gün saat 12.00 sıralarında çocuk kaybolduğu yerden yaklaşık 2 km mesafede bulundu. İz takip köpeğinin son tepki verdiği domates tarlası civarında drone ile havadan yapılan kontrollerde sağ olarak bulunan çocuğun geceyi tarlada geçirdiği öğrenildi. 3 yaşındaki Bilal sağlık kontrolleri sonrası ailesine teslim edildi.

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