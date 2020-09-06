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Dünyanın en büyük kelebeği “Atlas” Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde

İHA

Dünyanın en büyük kelebeği “Atlas” Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde

28 santimetre kanat açıklığı ile dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip “Atlas”, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ziyaretçileri bekliyor. Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve pandemi döneminde de ziyaretçilere sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde hizmet veren Tropikal Kelebek Bahçesi, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.
Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Sille Parsana Mahallesi’nde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 metrekarelik gezi alanı ile toplamda 7 bin 600 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Kelebek Bahçesi’nin 2 bin metrekarelik kelebek uçuş alanı Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanı olup, dünyanın ise sayılı alanları arasında geçmekte. Tropikal ülkelerden gelen 45 farklı türdeki rengarenk binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde ayrıca farklı hayvan türleri ile birlikte 106 türe ait yaklaşık 20 bin adet bitki yer alıyor. Tropikal Kelebek Bahçesi'ndeki 45 farklı türden biri olan Güney Asya kökenli Atlas kelebeği Filipinler’den getiriliyor. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip yaklaşık 28 santimetre kanat açıklığına ulaşabilen kahverengi tonlarındaki “Atlas”, Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Tropikal bahçeyle ilgili bilgi veren Biyolog Turgut Tuş, “Büyüklüğüyle Avrupa’nın en büyük, Türkiye’nin ilk Tropikal Kelebek Bahçesi’nde bulunuyoruz şu an. Bahçemiz 28 derece, yüzde 80 nem değerlerinde sabit tutularak bir tropik iklime sahip. Ziyaretçilerimiz burada tropik bir adadaymış gibi hissedebilirler kendilerini. Bahçemiz içerisindeki kelebekler Filipinler, Kenya, Kosta Rika gibi tropikal ülkelerden geliyor. Pandemi döneminde bahçemizde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun olarak ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Gezi boyunca misafirlerimizin kullanabileceği dezenfektan noktalarımız var ve maskesiz kesinlikle ziyaretçi almıyoruz. Ayrıca sosyal mesafenin korunması gerektiği ile ilgili uyarılarımız mevcut” şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük kelebeği “Atlas”
Atlas kelebeği hakkında da bilgi veren Turgut Tuş, “Bahçemizde 45 farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var ve dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeklerimiz doğmuş bulunmakta. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip olan Atlas, gece kelebeği olarak hayatına devam eder ve gündüzleri uyuyarak geçirir. Bir güve olarak adlandırdığımız bu tür, kelebek halindeyken beslenmiyor, bir ağza sahip değil. Tırtıl halindeyken yediği besinleri depo ediyor ve bu depo eridiği zaman ömrünü tamamlamış oluyor. Bu süre de takriben bir hafta oluyor. Atlas kelebeği dünyanın en büyüğü unvanını kanat uzunluğunun bir uçtan diğerine 28 santimetreye ulaşabiliyor olması ve kanat alanının 400 santimetrekareyi bulabiliyor olmasıyla elde ediyor. Kanatlarındaki desenler ise bir kobra yılanını andırdığı için avcılara karşı bir savunma mekanizması görevi görüyor. Kanatlarını ağır ağır çırptığı zaman adeta saldırıya geçecek bir kobra yılanını andırarak düşmanlarını korkutuyor” ifadelerini kullandı.

Macaristan’dan geldi, hayran kaldı
Macaristan’dan Konya’ya gelen ve Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret eden Brigitta Belanszky, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Kelebek bahçesi çok güzel, ilk kez ziyaret ediyorum. Burada çok çeşitli kelebekler var. Ben de kelebekleri çok seviyorum. Atlas kelebeğini de az önce gördüm, epey büyük kelebek, renkleri kahverengi ve güzel. Ziyaretten çok memnun kaldım. Daha önce kelebek bahçesine gitmemiştim. İlk kez böyle tropikal bahçeye geliyorum. Kelebekler görüyorum ilk kez. O yüzden çok hayran kaldım” şeklinde konuştu.

“Çok yer gezdim ama böyle güzel bir yer görmedim”
Londra’da yaşayan ve Türkiye’ye ziyarete gelen Yılmaz Ekici ise, “Güzel bir ortam, güzel kelebekler var. Herkese tavsiye ederim. Bana çok iyi duygular hissettirdi, memleketimde böyle güzellikler olmasına gerçekten duygulandım. Emek verenlere teşekkür ederim. Tekrar ediyorum yurt dışında yaşıyorum, çok yer gezdim ama böyle güzel bir yer görmedim. Hayatımda iyi bir anı olarak kalacak bu gezi” şeklinde konuştu. Ekici’nin röportaj verdiği sırada ise üzerine kelebek kondu.

İki kardeşin maskesinin üzerindeki “Atlas” kelebeği oldukça mutlu etti
Adıyaman’dan Konya’ya ziyarete gelen Abdurrahman ve Recep Tayyip Bayrak isimli kardeşlerin maskelerinin üzerine konan “Atlas” kelebeği de iki kardeşi oldukça mutlu etti. Kelebek bahçesine gelen anne Songül Bayrak ise, “Adıyaman’dan buraya geldik. Çok şanslıyız, ilk defa geldik böyle bir şey gördük, çok beğendik” ifadelerini kullandı.

“Konya’ya gelen misafirlerin görmesi, gezdirilmesi gereken bir yer olmuş”
Konya’da yaşayan Nazan Bitir ise, “Çok keyifli ben daha önce bir sefer gelmiştim, şimdi arkadaşımı getirdim. Gerçekten çok güzel, emekle yapılmış keyifli bir yer olmuş. Konya’ya gelen misafirlerin görmesi, gezdirilmesi gereken bir yer olmuş. Atmosferle alakalı tamamen tropik özgür kelebekler için bir ortam oluşturulmuş. Bu onların bizim görmemiz için kısıtlanmayıp serbestçe gezdikleri, hemen hemen doğala yakın bir ortamda olmaları keyif veriyor. Ben hayvanat bahçelerini sevmiyorum. Esir edilmiş hayvanları görmek bana mutluluk vermiyor. Doğal parklar vs. onların yaşam alanlarına uygun yerler. Bu sebeple burası da güzel bir bahçe haline gelmiş. Doğal ortamın yaşatıldığı bir yer insanı üzmüyor, mutlu ediyor. Yani kelebeklerin yaşam ortamlarında yaşadıkları hissini taşıyor. Onları yaşadıkları yerlerden getirdik, esir ettik duygusunu vermiyor insana, o nedenle beğendim” şeklinde konuştu.
Açıldığı günden bu yana yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan ve ziyaretçiler tarafından oldukça beğenilen Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, pandemi döneminde de hizmetini ateş ölçümü, maske ve mesafe kuralına uygun olarak sürdürüyor. Pazartesi günü hizmet vermeyen Tropikal Kelebek Bahçesi, hafta içi saat 09.30 ile 17.30 arasında ziyaret edilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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