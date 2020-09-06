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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da başkanlar plazma bağışına dikkat çekti

İHA

Konya'da başkanlar plazma bağışına dikkat çekti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte korona virüs hastalığını yenen ve gönüllü plazma bağışında bulunabilecek Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan personelin bilgilerinin yer aldığı dosyayı Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç’a teslim etti.
Başkan Altay, Konya’da örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Korona virüsün etkili olduğu bir dönemden geçiyoruz. Konya’da vaka sayıları hala stabil olmasına rağmen yüksek. Bunu düşürmek için ciddi bir faaliyet yürütüyoruz. Bugün burada yaptığımız şey aslında bir şeye dikkat çekmek. Özellikle hastaların tedavisinde plazmanın çok önemli bir etkisi olduğu kamuoyu tarafından biliniyor. Biz de bugüne kadar belediyelerimizde hastalığı geçirmiş, bağışıklık kazanmış ve plazma verecek durumda olan toplam 477 arkadaşımızın bilgilerini Sağlık Müdürlüğümüz ve Kızılayımız ile paylaşıyoruz. İhtiyaç olduğu anda arkadaşlarımızın hastalarımızın yanında olduklarını ve onlara plazma vereceklerini böylece beyan etmiş oluyoruz. Konya olarak nerede bir problem varsa belediyeler olarak sorunun çözümü konusunda kamu kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. İnşallah bir an önce hastalarımızın iyileşmesini, sayıların düşmesini temenni ediyoruz” dedi.

“Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz”
Korona virüs hastalığından kurtulmak için herkesin kurallara uyması gerektiğini de ifade eden Başkan Altay, “Aslında yapmamız gereken temel 3 şey var. Birincisi temizlik, ikincisi maske ve üçüncüsü de mesafe. Bu kurallara uyduğumuzda inşallah Konyamız bir an önce ilk 5 sıralamasından düşecektir. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere sağlık çalışanlarımız korona virüs konusunda ciddi mücadele veriyor. Sağlık Bakanımıza tüm Konyalılar adına teşekkür ediyoruz. Tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza süreçte gösterdikleri gayret ve fedakarlıktan dolayı tüm belediye başkanlarımız adına, tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifa diliyorum” diye konuştu.

“Kan bağışı yapan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da pandemi sürecinin birçok aşaması olduğunu belirterek, “Bu süreçte koruyucu hizmetler bunun en başında geliyor ama tedavi de kaçınılmaz bir şey. Tedavideki önemli parametrelerden birisi de plazma. Bu konuda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu duyarlı davranıştan dolayı kutluyorum. Kan bağışı yapan çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da bu konuda büyük bir özveri göstermişler. İnşallah Konya olarak bu pandemiden başarıyla çıkacağız” ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Koç, plazma bağışında bulunabilecek ya da bağışa ihtiyacı olanların 310 45 13, 310 43 77, 310 44 24 numaralı telefonlardan ulaşarak bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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