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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlar, Meram Yeniyol Trafik Parkında

İHA

Başkanlar, Meram Yeniyol Trafik Parkında

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez ilçe belediye başkanları, yeniden hizmet vermeye başlayan ‘Meram Yeniyol Trafik Parkı’nda ailelerle sohbet etti, çocukların eğitimlerine eşlik ederek hediye dağıttı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte uzun bir aranın ardından yeniden hizmet vermeye başlayan ‘Meram Yeniyol Trafik Parkı’nı ziyaret etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Başkan Uğur İbrahim Altay ile Pekyatırmacı ve Kılca’ya parkta gerçekleştirilen yenilikler hakkında bilgi verdi. Parkta vakit geçiren ailelerle de sohbet eden başkanlar, trafik kurallarını öğrenen çocuklara da eşlik edip onlara Meram Belediyesi tarafından hazırlanan paketleri hediye ettiler.

“Trafik Parkı her Konyalınının hatırasında güzide bir yere sahiptir”
Konya’nın en eski ve en köklü üç parkından biri olan Meram Yeniyol Trafik Parkı’nın Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin ortak çalışması ile yeniden hizmet vermeye başladığını söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yeniyol Trafik Parkı Konya halkının anılarında çok güzide bir yere sahiptir. Son birkaç yıldır atıl bir vaziyette bulunan bu önemli parkın yeniden hayata geçirilmesine verdikleri destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum. Yaklaşık 5 bin 50 metrekarelik parkımızın içinde bulunan işletmeyi inşa ederek halkımızın hizmetine sundular. Biz de Meram Belediyesi olarak trafik parkı kısmını ve parkın peyzajını tamamladık. Pandemi dolayısıyla kalabalık bir ortama mahal vermemek adına parkımızın açılışını yapmadık. Bir duyuru da yapılmamasına rağmen vatandaşlarımızın ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Parkımızın güzelliği, insanımızın yüzüne gülen yeşili, kamelyaları ile çok güzel bir hale gelen parkımız yeni çehresiyle Meram’a ve Konya’ya hayırlı olsun. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar inşallah” diye konuştu.

“Trafik Parkı yeni çehresiyle Konyamıza ve Meramımıza hayırlı olsun”
Meram Yeniyol Trafik Parkı’nın yıllar boyunca Konya’ya ve Konyalıya hizmet ettiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise bu parkın şehir için önemine vurgu yaptı. Meram Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte parkı yeniden faal bir hale getirdiğini belirten Başkan Altay, “Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş’a parkın şehre yeniden kazandırılmasında gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu park, şehir ve şehir insanının hafızasında, anılarında yer almış önemli, güzide parklarımızdan birisidir. Aileler ve çocuklarımızla yeniden eski cıvıl cıvıl olduğu günlere döndüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Son haliyle çok şık ve çok güzel bir mekan haline geldi. Çocuklarımız parkta bir taraftan araç kullanıp trafik kurallarını öğrenirken diğer taraftan eğlenceli vakit geçiriyorlar. Aileler ise bir taraftan dinlenirken bir taraftan huzurlu saatler geçirmeleri sebebiyle çok rağbet gösteriyor. Meram Yeniyol Trafik Parkı Konyamıza ve Meramımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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