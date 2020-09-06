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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, KonyaBeyşehir Karayolu’nun 20. kilometresinde Altınapa barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K.’nın kullandığı otomobil Beyşehir yönüne seyir halinde iken baraj yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taş ve kayaların bulunduğu tepeye çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan Şerife Kalkancı ile sürücü ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan yoğun bakımdaki Şerife Kalkancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçtakilerin Kızılören Mahallesi’ne gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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