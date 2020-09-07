Konya’da ilçe belediye başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptırdığı Covid19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Edinilen bilgiye göre, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim yapılan muayeneler sonucunda Covid 19 testim 6 Eylül 2020 tarihi itibariyle pozitif çıkmıştır. 14 gün boyunca evde izole olacağım. Bu süreç içerisinde dualarınızı bekler, hepinize saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.
Derebucak ilçesi, pandemi sürecinde basına da yansıyan haberlerle uzun süre Covid19 vakalarına rastlanmayan bir ilçe olarak biliniyordu. İlçede, Kurban Bayramı sonrasında ilk vakalar görülmeye başlamıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.