Başkan Kılca, yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri ekiplerinin Hayıroğlu ve Hacıyusuf Mescit Mahallelerinde yürüttüğü kaldırım yenileme ve parkebordür döşeme çalışmalarını inceledi. Karatay’ın her alanda ilerlemesi ve gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafından asfalt serimi sokak ve caddede yol genişletme, sathi kaplama, yama, tretuvar ile bordürparke çalışması yapıyor. Bu kapsamda Hacıyusuf Mescit ve Hayıroğlu Mahallelerinde de başlatılan kaldırım parke ve bordür taşı döşeme çalışması devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşın hayatına çok daha fazla kalite ve konforun yanında farklı bir estetiğin de kazandırıldığını belirtti.



“Hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltiyoruz”

Hasan Kılca, “Karatay’daki yaşam standartlarını daha da yükseltmek için tüm ekiplerimizle sahadayız ve gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizin her alanında farklı çalışmaları yürüten ekiplerimiz, hemşehrilerimizin daha rahat etmesi, nezih ortamlarda zaman geçirmesi ve yaşam kalitelerini arttıracak çalışmalara imza atıyor. İlçemizin ihtiyaç duyulan noktalarında havalar müsait oldukça yeni yol açma ve genişletme çalışmaları, asfalt serimi, satıh kaplama ve yama çalışmaları ile tretuvar parke ve bordür çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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