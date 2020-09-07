İttifak Holding Konyasyor, Selim Ay ile yollarını ayırdı



KONYA,(DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, stoper oyuncusu Selim Ay ile yollarını ayırdı.

Kepez Belediyesporda oynarken 2010 yılında yeşilbeyazlı formayı giymeye başlayarak profesyonel lige adım atan ve o günden itibarende takım değiştirmeyen Selim Ay ile Konyaspor yollarını ayırdı. Kulüp, twitter hesabından video ile birlikte yayınladığı mesajında ''Konyaspor'umuz ile özdeşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz'' denildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Konyaspor'un yayınladığı video DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2020-09-07 17:19:45



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