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Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü

DHA

Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü


Mustafa TANIR/ILGIN (Konya), (DHA)KONYA'nın Ilgın ilçesinde güçlendirme ve onarım çalışması yapılan Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bir duvarının çökmesi sonucu altında kalan işçi Yaşar Sarı (50) hayatını kaybetti. 
Olay, saat 15.30 sıralarında Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Bir yüklenici firma tarafından güçlendirme ve oranım çalışması  yapılan okulda işçiler çalıştığı sırada bina içindeki yıkılmak istenen bir duvar çöktü. Bu sırada orada çalışan işçi Yaşar Sarı enkaz altında kaldı. Enkaz altından kurtarılan Sarı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde doktorlarım tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 
Sarı'nın otopsinin ardından cesedinin memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine gönderileceği belirtildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ilgın Mustafa TANIR
2020-09-07 17:56:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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