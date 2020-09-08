Konya'da FETÖ-PDY operasyonu: 10 gözaltı kararı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 3'ü muvazzaf asker 7'si askeri öğrencilikten ayrılmak üzere 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 3’ü muvazzaf asker, 7’si askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 08/09/2020 tarihinde Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri sürüyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.