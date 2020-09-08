Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 askerden 4'ü, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 'örgütün abi ve imamları' tarafından ankesörlü telefonla arandığı tespit edilen, 3´ü muvazzaf, 7´si askeri öğrencilikten ayrılan 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bugün Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-09-08 11:05:04
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