Kayıp Afgan işçiyi vatandaşı öldürmüş

Konya’da kayıp olarak aranırken su kuyusunda cesedi bulunan Afgan işçinin, vatandaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Şatır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada sulama işinde çalışan Aziz Samadi (23), 31 Ağustos tarihinde saat 23.30 sıralarında tarlayı sulamak için kaldığı evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Sulama işinde çalıştığı şirketin yetkilileri de Samadi’nin geri dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp müracaatından 3 gün sonra şirket yetkilileri tarla içerisindeki su kuyusunda ceset bularak durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi kuyudan çıkarılan Aziz Samadi’nin vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, Samadi’nin daha önce aynı iş yerinde çalıştığı öğrenilen Afgan uyruklu vatandaşı İhsan N. (23) ile aralarında cinsel taciz meselesinden husumet olduğunu belirledi. Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde cinayeti İhsan N.’nin işlediği, kardeşi Akif N.’nin (19) ise yardım ettiği tespit edildi. Akif N. polis tarafından gözaltına alınırken firari olan İhsan N. ekipler tarafından Çumra ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyette işleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İhsan N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Akif N. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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