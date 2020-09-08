Konya’da 742 sürücüye 313 bin TL ceza

Konya’da yapılan trafik denetlemelerinde 742 sürücüye muhtelif maddelerden olmak üzere 313 bin 648 TL ceza kesildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde 148 sürücüye hız sınırı ihlali, 171 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 217 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 79 sürücüye park yasağı, 19 sürücüye işaret levhalarına uymamak ve 108 sürücüye muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 313 bin 648 TL para cezası kesildi. 23 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

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