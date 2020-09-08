Emirgazi ve Halkapınar’da mahalle yolu ağı genişliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Halkapınar ve Emirgazi ilçelerine 23,6 kilometre mahalle yolu kazandırdı. Böylece, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Emirgazi ve Halkapınar’a yapılan mahalle yolu uzunluğunun toplamı 129 kilometreye ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında mahalle yollarının standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mahalle yollarının standardını yükseltmek için hummalı çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, mahalleleri ilçeler ve diğer mahallelerle daha kaliteli yollarla birbirine bağladıklarını söyledi. Emirgazi ve Halkapınar ilçelerine 2020 yatırım programı kapsamında 23,6 kilometre mahalle yolu planlandığını kaydeden Başkan Altay, “Yatırım planımız kapsamında Halkapınar İlçemizde 8,5 kilometre uzunluğundaki KörlüSeydifakılı Yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık. Emirgazi İlçemizde 7 kilometrelik Demirci Yaylaları yolunu da tamamladık. Emirgazi İlçemizdeki BaşinKolak Mahalleleri arasındaki 8,1 kilometrelik yolun yapımı için de çalışmalarımız başladı. Emirgazi ve Halkapınar ilçelerimize Yeni Büyükşehir Yasası sonrası yaptığımız mahalle yolu uzunluğu 129 kilometreye ulaştı. Çok daha güzel bir şehir inşa etmek için ekiplerimiz ilçe belediyelerimizle birlikte yoğun şekilde çalışıyor. İlçelerimiz için hayırlı olsun” dedi.

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