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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılca: “Çocuklarımızın her başarısı Türkiye’nin başarısı demektir”

İHA

Kılca: “Çocuklarımızın her başarısı Türkiye’nin başarısı demektir”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 20192020 EğitimÖğretim Dönemi’nde ailelerin eğitim yükünü azaltmak amacıyla birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere okul çantası, beslenme çantası ve kırtasiye malzemesi desteği verdi.
Pandemi dolayısıyla geç de olsa eğitime merhaba diyecek olan birinci sınıf öğrencileri, okulların başlayacağı ilk günde Karatay Belediyesinin hediyesi okul çantalarını ve çantaların içerisinde okula başlayan bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm kırtasiye malzemesini sıralarında bulacak.

“Yavrularımızın heyecanına ortak olmak bambaşka bir duygu”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Karatay’daki bütün ilkokullarda eğitim hayatına ‘merhaba’ diyecek 8 bini aşkın öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi desteği vereceklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “İlçemizdeki bütün ilkokullarda eğitim hayatına başlayan birinci sınıf öğrencilerimizin tamamının, yani 8 bini aşkın öğrencimizin çanta ve kırtasiye ihtiyacını bu yıl da Karatay Belediyesi olarak bizler karşılıyoruz. Bu projemizi geçtiğimiz eğitim ve öğretim döneminde başlatmıştık. Gerçekten de çocuklarımız kadar bizleri de mutlu eden ve heyecan duyduğumuz bir projemiz oldu. Salgın dolayısıyla yeni eğitim dönemi biraz gecikti ama bu yıl da yavrularımızın heyecanı ve coşkusuna ortak olmak istedik. Bu gerçekten bambaşka bir duygu. İlçemizdeki 8 bini aşkın öğrencimizin hediyeleri okulların ilk gününde sıralarında bekliyor olacak. Öğrencilerimizin eğitimlerine ve geleceğe hazırlanmalarına bir katkımız olduysa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

“Karatay belediyesi, ilçeye yeni birçok okul kazandırdı”
Karatay Belediyesi, öğrencilerin söz konusu ihtiyaçlarına katkı sunmanın yanı sıra birçok eğitim yuvasını da ilçeye kazandırdı. 31 Mart 2019’da yapılan Yerel Seçimlerin hemen ardından Hamzaoğlu Mahallesine 24 derslikli ortaokulu, Fevzi Çakmak Mahallesine 24 derslikli ilkokul ile Köprübaşı Mahallesine de 8 derslikli bir anaokulunun temelini atan ve bu okulları tamamlayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim eden Karatay Belediyesi, Konya’nın derslik ihtiyacına önemli katkı sağlamış oldu. Karatay Belediyesi, öğrencilerin çok daha kaliteli ve sağlıklı mekanlarda eğitim görmeleri için Hamzaoğlu ve Doğuş Mahallelerine de iki anaokulu kazandırıyor. Her iki projede de artık sona yaklaşıldı ve söz konusu okullar da yeni eğitimöğretim döneminde öğrencilere kapılarını açacak.

“En kıymetli yatırımlarımız eğitime yönelik projelerimizdir”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçeye kazandırdıkları yeni okul projelerinin Karatay Belediyesi olarak en çok değer verdikleri yatırımlar olduğunun altını çizdi. Söz konusu hizmetleriyle tek hedeflerinin çocukların kaliteli mekanlarda eğitim alabilmeleri olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destekler verdiklerini, önemli projelere imza attıklarını aktardı. Hasan Kılca, “Eğitimin, eğitimcinin ve gelecek nesillerimizin iyi bir dostu olan Karatay Belediyesi olarak okullar inşa ediyoruz, okullarımızın ihtiyaçlarını ve eksikliklerini gideriyoruz. Eğitim kalitesine katkı sunduğumuz bu çabalarımızla geleceğin Türkiye’sinin daha güçlü temellerle inşasına destek oluyoruz. 20 milyon TL’lik yatırım bedelle Hamzaoğlu Mahallesi’ne 24 derslikli ortaokulu, Fevzi Çakmak Mahallesine 24 derslikli ilkokul ve Köprübaşı Mahallesi’ne de 8 derslikli bir anaokulunu tamamladık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Bu yatırımlarımızın yanı sıra 2 de anaokulunun yapımına başlamıştık. Bu okullarımız da son aşamada ve yeni eğitim öğretim döneminde yavrularımız için hazır olacaklar. Hedefimiz, ilçemizdeki eğitimin kalitesinin daha da yükselmesi. Öğrenciye, eğitime ve öğretime yapılan her yatırımın bu şehrin, insanının ve ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunun farkındayız. Bu anlayışıyla da Karatay Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlçedeki okulların ihtiyaç ve eksiklikleri Karatay Belediyesinden
20202021 Yeni Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde okulların eğitime hazır hale gelmesi için de yoğun bir çaba gösteren Karatay Belediyesi, bir yandan ilçeye yeni okullar kazandırırken diğer bir taraftan da okulların eksikliklerinin tamamlanması için de çalışıyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipleri, okul bahçelerinin asfaltlanması, bahçelerinin ve duvarlarının onarımı ve yeniden düzenlemeleri gibi birçok desteği de sunuyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçedeki bütün eğitim yuvalarının ihtiyaçlarının karşılanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bir yandan ilçemize yeni okullar kazandırırken bir yandan da okullarımızın çevre düzenlemeleri yapıyoruz, eksiklikleri gideriyoruz ve ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Bu bağlamda Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizle okullarımızın bahçelerinin asfaltlanması, çevre düzenlemesi, sosyal ve spor alanlarının eksikliklerinin giderilmesi için çalışıyoruz. yenilikçi, milli ve manevi değerlere bağlı birçok projemizle, okul inşaatlarımızla, okullarımızın ve yavrularımızın ihtiyaç duyduğu birçok şeyi ortaya koyarak hedefimiz, ilçemizde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek çocuklarımızın ve okul idarecilerimizin eğitimden başka bir şeye odaklanmaması. Biz eğitimin ve eğitimcilerimizin daime yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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