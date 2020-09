Konya Büyükşehir’den Mefahir-i Ecdad Beste Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak ve milli ve manevi değerleri müzik yoluyla gelecek nesillere aktarmak amacıyla Mefahiri Ecdad Beste Yarışması düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak, milli ve manevi değerleri müzik yoluyla gelecek nesillere aktaracak eserlerin ortaya çıkması amacıyla beste yarışması düzenliyor. YiğitlikKahramanlık Türküsü ile Fetih ve Mehter Marşı olmak üzere 2 kategoriden oluşan ve bütün besteciler katılımına açık olan Mefahiri Ecdad Beste Yarışması’na her besteci iki kategorinin her birinden 3’er olmak üzere en fazla 6 eserle katılabilecek. Türk müziği içinde bugüne kadar aktarılan kahramanlık türküleri ve marşların, askeri ve Hakani müziğin toplum gündemine gelmesine ve bu alanda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlayacak yarışmaya, 20 Kasım Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecek. Her eserin süresinin 7 dakikayı geçmeyeceği yarışmada her iki kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere 5 bin TL ödül verilecek. Yarışmada başarı ödülü alanların tespit edilmesinin ardından eserler 1017 Aralık 2020 tarihlerinde Konya’da yapılacak “Hazreti Mevlana’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü” dönemindeki konserlerde icra edilecek.

Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı MayısHaziran döneminde seçilen eserleri albüm olarak hazırlayacak ve yayımlayacak. Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına www.konya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

