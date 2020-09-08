AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde mevcut başkan Ahmet Özbahar yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Konya’da ilçe kongreleri devam ediyor. Hadim Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan ilçe kongresine, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İl Başkan Yardımcıları, bölge ve ilçe koordinatörleri, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile parti mensupları katıldı.

Bu hareketin kutlu bir hareket olduğunu ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Bizimle başlamadı tarihin akışıyla başlayıp her döneminde farklı farklı nöbetçileri oldu. Gayemiz şu ki 31 ilçemizle Konyamızı güçlü kılmaktır. Çünkü Konya 2001 kuruluş hareketinde bu partiye en büyük desteği verdi ve 2002 yılındaki seçimde de en yüksek oyu Konya vermişti. Bu yapılan hizmetleri geliştirmek adına da Liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da Konya’ya yapılacak bütün yatırımların takipçisi oldu. Bizler bir ve beraber olup güçlü bir hükümet modeli ile yürütülen Türkiye’nin hangi problemlere karşı nasıl davranacağını bilen bir liderle yol yürüyoruz. 2001 yılında ekonomik kriz ve üçlü koalisyon hükümetiyle işler yürümüyordu. Şimdi baktığımız zaman pandemi sürecinde ülkemizin sağlık sektöründe yaptığı yatırımlarla aldığı tedbirler sonucunda bugün işlerimizi kolaylaştırdı. El birliği ve gönül birliği ile de gelecek nesillere çok daha güçlü bir Türkiye bırakmanın gayreti için çabalıyoruz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Pandemi sürecinde gelişmiş ülkeler vatandaşlarına sağlık hizmetini bile zor götürürken ülkemiz farklı alanlarda birçok hizmet götürdü. Sadece 67 ay içerisinde İstanbul’da 6 adet 6 bin 500 yataklı, Konya’da 838 yataklı kısmı açıldı, bin 250 yatak kapasitesi olacak. Erzurum’da bin 569 yataklı toplam 10 bine yakın yatak kapasitesi olan hastanelerimiz hizmete başladı. Cumhuriyet tarihinden beri ülkemiz böyle bir hükümet görmedi. 2002 yılından önce hükümetlerin ömrü 1 1,5 yıldı. Durmadan hükümet değişirdi. Değişen ekibini kurup başlayana kadar diğer hükümet geliyordu, bu nedenle de hizmet yapılamıyordu. Akdeniz’de doğacak sıkıntıları yıllar öncesinden kestirip 6 gemi alarak personelini eğitip günümüze hazır hale getirilmesini sağlayan öngörü sahibi bir liderimiz var. 2002 yılı öncesi ülkemizin 2 adet dış politikası vardı. Biri Kıbrıs Sorunu diğeri ise sözde Ermeni Meselesi Mart ayında sadece bu iki mesele konuşulurdu. Şimdi ise haftalık büyük güçlü ülke liderleri ülkemizle görüşmeler yapıyor. Afrika’dan Asya’ya bütün noktalarda Türkiye’nin adı geçiyor. Biraz daha güçlenmemiz için birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz. Bu harekete hep birlikte güç vereceğiz” dedi.

Pandemi sebebiyle tedbirlerin sıkı tutulduğu AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi’nde Ahmet Özbahar yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

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