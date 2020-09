Selçuklu Bisiklet ve Kaykay Parkı’nda sona gelindi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılan Selçuklu Bisiklet ve Kaykay Parkı açılış için gün sayıyor. 500 metre uzunluğunda iki bisiklet parkurundan oluşan park 5 yaşından büyük herkes tarafından kullanılabilecek.

Selçuklu Belediyesi Sancak Mahallesi’ne kısa bir süre içerisinde kazandıracağı Selçuklu Bisiklet ve Kaykay Parkı ile bir ilke daha imza atacak. Şehrin genç nüfusunun ilgi odağı haline gelerek enerjilerini keyifle atacakları parkta 400 metre ve 100 metre uzunluğunda iniş çıkış rampalarıyla hareket ve ivme kazandırılan iki parkur yer alıyor. Selçuklu Bisiklet ve Kaykay Parkı’ndan bisiklet severlerin yanı sıra kaykay, paten ve scooter kullanan vatandaşlar yararlanabilecek. Tamamı 7 bin 785 metrekare olan Selçuklu Bisiklet ve Kaykay Parkı’nda yeşil alan olarak 5 bin 485 metrekare, yeşil alanın haricinde spor severler için ise 366 metre koşu yolu yapılıyor. Parkurun hemen yanında vatandaşların bisiklet parkurunu izleyebileceği 3 adet seyir tepesi inşa edildi.

“Selçuklu’nun dinamik yapısına uygun projeler üretmeye devam edeceğiz”

Yapımında sona gelinen Selçuklu Bisiklet ve Kaykay Parkı alanında incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediye olarak spor ve sporseverlerin her zaman yanında olduğumuzu yaptığımız çalışmalarla uygulamaya dökmeye devam ediyoruz. Selçuklu genç nüfus yapısıyla dinamik duruşunu her daim koruyor. Bisiklet kenti olan Konya’da ilk olacak bisiklet parkuruyla gençlerimizin bu dinamik yaşamlarına katkı sunmak, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve birbirleriyle kardeşçe iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik ve kısa bir süre sonra hizmete sunacağız. Vatandaşlarımız parkımızda bulunan iki ayrı parkurda eğlenerek spor yapma fırsatı bulacak. Selçuklu olarak her zaman spor yapan gençlerimize, vatandaşlarımıza yeni alanlar kazandırarak, sporda öncü bir ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. Selçuklu olarak spor ve spor severlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

