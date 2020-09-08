Bıçakla market soygunu



Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da elinde bıçak ve yüzünde hijyen maskesiyle markete gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, kasiyeri tehdit edip kasadaki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosava Mahallesi Furkan Sokak'ta meydana geldi. Elinde bıçak ve yüzünde maskeyle markete gelen bir kişi, kasiyeri bıçakla tehdit edip kasadaki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2020-09-08 23:48:11



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