Konya'da Covid-19 denetimlerinde iş yeri mühürlendi, şahıslara işlem yapıldı

Konya’da korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında polis ekiplerinin denetimlerinde kurallara uymayan iş yeri mühürlenirken, şahıslara işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Covid19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, eksik belge ve tütün mamulleri tüketimi olduğu tespit edilen bir iş yeri mühürlendi. İş yerinde bulunan 2 şahsa "Sosyal mesafe kuralı’nı ihlalden, iş yeri sorumlusuna "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’tan işlem yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmalarında ayrıca çalıntı 1 adet araç ve 2 adet motosiklet bulunurken, olayla ilgili 2 şahıs yakalandı. Öte yandan, aranan 1 kişinin de yakalandığı çalışmalarda, 1 adet av tüfeği de ele geçirildi.

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