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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öztürk: "Medical ve tıbbi malzeme sektörünün desteklenmesi gerekmektedir"

İHA

Öztürk: "Medical ve tıbbi malzeme sektörünün desteklenmesi gerekmektedir"

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, medikal ve tıbbi malzeme sektörünün üniversite ve kamu hastanelerinden birikmiş alacak sorunu yaşadığını belirterek, alacakların ödenmesinin finans sorunu yaşayan sektörü rahatlatacağını söyledi.
Stratejik öneme sahip olan sektörde faaliyet gösteren firmaların salgın sürecinde fedakarca çalıştığını ifade eden Başkan Öztürk, firmaların tahsilat sorununun çözümü için vatandaşların kesintisiz sağlık hizmeti alabilmesi için medikal ve tıbbi malzeme sektörünün desteklenmesi gerektiğini söyledi. KTO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Medikal ve tıbbi cihaz firmalarımız verdiği hizmet karşılığında kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde sıkıntılar yaşamakta olup firmalarımızın aylardır ödeme alamamaları ilerde daha önemli sıkıntıları beraberinde getirebilecektir. Bu alanda faaliyet yürüten üyelerimiz sektörlerinde ciddi bir nakit akış problemi bulunduğunu, kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde büyük problemler yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Sağlık sektörü paydaşlarından olan medikal ve tıbbi malzeme sektörü uzun zamandır, kamu ve üniversite hastanelerinden ödeme alamadıkları için işlerini sürdürebilme konusunda finansman sorunu yaşamaya başlamışlardır. Geri ödeme süreleri; kamu hastanelerinde 1415 ayı, üniversite hastanelerinde ise 36 ayı geçmektedir. Salgın sürecinde Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) yararlanan firmalarımızın geri ödemeleri başlamış olup bu geri ödemeler sektörü ve firmaları zorlayacaktır. Sağlık sektörünün, özellikle yaşadığımız bu zorlu salgın sürecinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Salgın sürecinde hizmetlerine kesintisiz devam eden, çalışanlarının maaşlarını ödeyen ve devlete karşı vergi sorumluluklarını en doğru şekilde yerine getirmeye çalışan firmalarımız sıkıntının devam etmesi halinde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Vatandaşlarımızın kesintisiz sağlık hizmeti alabilmesi için de medikal ve tıbbi malzeme sektörünün desteklenmesi gerekmektedir. Umut ediyoruz ki en kısa sürede medikal firmalarımızın yaşadığı bu sıkıntı çözüme kavuşacaktır” dedi.

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