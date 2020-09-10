Konya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.

Konya ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretimi ve satışı yapan bir şebekeyi belirledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine 8 Eylül Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hasan Yıldırım, Hasan Yolcu, Mehmet Yeşiler, Hasan Yücel, Süleyman Kale, Seyit Yavuz gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2020-09-10 11:15:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.