Konya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.
Konya ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah üretimi ve satışı yapan bir şebekeyi belirledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine 8 Eylül Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hasan Yıldırım, Hasan Yolcu, Mehmet Yeşiler, Hasan Yücel, Süleyman Kale, Seyit Yavuz gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun
2020-09-10 11:15:09
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