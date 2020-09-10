Ereğli’de Covid-19 denetimleri sürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid19 tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Zabıta ekipleri, esnafa ve vatandaşlara hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi konularda uyulması gereken kuralları hatırlatıyor.

Denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de belirli periyotlarda devam edecekler. Bu noktada hemşerilerimizden ricam; Ereğlimizde maalesef pandemi almış başını gidiyor. Sosyal mesafeye azami ölçüde dikkat edelim. Maskelerimizi mutlaka kullanalım, maskesiz sokağı çıkmayalım hatta evlerimizde bir yabancı varsa mutlaka evlerimizde de maskelerimizi kullanalım. Hijyen kurallarına zaten uyuyorlar hemşerilerim, uymaya da devam edeceklerine eminim. Esnaflarımızdan da Covid19 tedbirlerinin gereklerini yerine getirmelerini rica ediyoruz. Bu hastalığın yayılmasına biz Ereğli olarak engel oluruz. Düğünlerimizde, cenazelerimizde azami ölçüde hassasiyet gösterelim, dikkat edelim, mesafeye riayet edelim. Pandemi sürecinde pozitif çıkan vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar, karantina sürecine sağlıklı olarak riayet etsinler, yayılmanın önünü hep birlikte keselim. İnşallah Ereğlimiz başlangıçta olduğu gibi tedbirli olmaya azami gayreti sarf etsin ve bu beladan tez zamanda kurtulalım istiyoruz” dedi.

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