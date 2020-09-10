Marketleri soyan şüpheli, turuncu bisikletinden yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Konya'da elinde bıçak ve yüzünde hijyen maskesiyle girdiği iki marketten 4 bin 500 TL çalan ve olaylarda kullandığı turuncu renkli bisikleti sayesinde yakalanan Veysel Gök (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-09-10 18:17:41



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