Milletvekili Etyemez: “Konya’nın sağlık altyapısı güçlü”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Etyemez: “Konya’nın sağlık altyapısı güçlü”

İHA

Milletvekili Etyemez: “Konya’nın sağlık altyapısı güçlü”

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya’da toplam 2 bin 153 hekim ve 11 bine yakın sağlık personelinin hemşehrilerinin sağlığı için var gücüyle çalışmakta olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizden başta temizlik, maske, mesafe olmak üzere tüm kurallara sıkı bir şekilde uymalarını özellikle istirham ediyorum. Kurallara uyarak, devletmillet bir ve beraber olarak korona virüsün üstesinde gelebiliriz” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte İhlas Haber Ajansı Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas’ı ziyaret etti. Milletvekili Halil Etyemez, ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulundu. Halil Etyemez, dünyayı etkisini altına alan korona virüs (Covid19) salgınının Türkiye’de de etkili olduğunu belirtti. Milletvekili Etyemez, Türkiye olarak salgın başlamadan önce gerekli tüm tedbirlerin hükümet tarafından alındığını, Türkiye’nin hem sağlık alt yapısının gücü hem de alınan tedbirler sayesinde oldukça iyi bir noktada olduğunu söyledi.

“Konya’nın sağlık altyapısı güçlü”
Konya’nın da sağlık altyapısının güçlü ve virüsle mücadelede yeterli olduğunu vurgulayan Halil Etyemez, “Konya’mızda son 18 yılda toplam 3 bin 349 yatak kapasiteli 32’i hastane olmak üzere 110’un üzerinde tesis yaptık. Yatak sayımızı 8 bin 118’e çıkarttık. Bu yatakların bin 8’i yoğun bakım yatağıdır. Şehrimizin dev projelerinden olan bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanemiz hizmet vermeye başladı. Toplam 2 bin 153 hekimimiz ve 11 bine yakın sağlık personelimiz hemşehrilerimizin sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Virüsle mücadelemizin en önemli unsuru şüphesiz vatandaşlarımızın vereceği destektir. Maalesef Konya’mızda da korona virüs etkisini sürdürüyor. Hastalık genç, yaşlı demeden sevdiklerimizi elimizden alıyor. Hemşehrilerimizden başta temizlik, maske, mesafe olmak üzere tüm kurallara sıkı bir şekilde uymalarını özellikle istirham ediyorum. Kurallara uyarak, devletmillet bir ve beraber olarak korona virüsün üstesinde gelebiliriz” dedi.

“Mesnetsiz ifadeler birliğimizi hedef almaktadır”
Erol Mütercimler’in katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Liseleriyle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Milletvekili Halil Etyemez, “Mesnetsiz, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler, sadece İmam Hatiplileri değil Türkiye’nin birliğini ve dirliğini hedef almaktadır. Bu ifadeler bireysel bir talihsizlikten öte bir zihniyeti işaret etmektedir. İmam Hatipler, diğer okullarımız gibi Türkiye’ye değer yetiştiren, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan çok değerli isimleri yetiştiren okullarımızdır. Bu İmam Hatipler devletimizin okullarıdır. Devletimizin müfredatını belirlediği okullardır. Bu hadsiz ifadeler 1 milyon 400 bini bulan öğrencisiyle, evlatlarımızı da etkilemiştir. Ülkemiz ve İslam Alemi için değerli gençler yetiştirmeyi amaçlayan imam hatiplerimizin itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Sağlam demokrasiye yol alıyoruz”
12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçtiğini hatırlatan Halil Etyemez, demokrasiyi sekteye uğratan, ülkeyi geriye götüren tüm darbeleri lanetlediğini vurguladı. Etyemez, “Türkiye o kara güne tank sesleriyle uyandı. Seçimle iktidara gelen hükümet devrildi. Ülkemizi tamamen değiştiren müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. Ülkemizde her 10 yılda bir darbe yapan vesayetçi anlayışa, şer odaklarına, destekçilerine milletimiz 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde artık yeter dedi. Bugün artık halkın gücünün üstünde bir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, en büyük zenginliğimiz olan sağlam demokrasimizle yol alıyoruz. Bir daha asla demokrasimizin kesintiye uğratılmasına, tankların sokaklara çıkmasına müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir’de 3. basamak erişkin yoğun bakım hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Beyşehir’de 3. basamak erişkin yoğun bakım hizmet ...
Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 ...
Denizde boğulan genç kaleci unutulmadı
YEREL HABERLER Denizde boğulan genç kaleci unutulmadı
Üniversite öğrencileri ilk kez roket yarışlarına katıldı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri ilk kez roket yarışlarına ...
Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Kayalıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Konya’da kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da kahvehanede tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 ...
Kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Marketleri soyan şüpheli, turuncu bisikletinden yakalandı (2)
YEREL HABERLER Marketleri soyan şüpheli, turuncu bisikletinden ...
Ereğli’de Covid-19 denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Ereğli’de Covid-19 denetimleri sürüyor
Akşehir’de okullara hijyen malzemeleri dağıtımı
YEREL HABERLER Akşehir’de okullara hijyen malzemeleri dağıtımı
Selçuklu’da korona denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da korona denetimleri sürüyor
Tıp Fakültesi öğrencisi korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tıp Fakültesi öğrencisi korona virüsten hayatını ...
Tıp fakültesi öğrencisi Merve, koronavirüse yenik düştü
YEREL HABERLER Tıp fakültesi öğrencisi Merve, koronavirüse yenik ...
Meram’da kapsamlı Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Meram’da kapsamlı Covid-19 denetimi
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Marketleri soyan şüpheli, turuncu bisikletinden yakalandı
YEREL HABERLER Marketleri soyan şüpheli, turuncu bisikletinden ...
Karantinayı ihlal edip yurda yerleşenler yurt ücretini de ödeyecek
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal edip yurda yerleşenler yurt ...
Konya Büyükşehir’den çiftçiye Macar fiği tohumu desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den çiftçiye Macar fiği tohumu ...
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da silah kaçakçılığı operasyonuna 6 tutuklama
Prof. Dr. Rahmi Örs: “Covid pozitif olan anneler tedbirlerini alarak bebeklerini emzirmeye devam etmeli”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Rahmi Örs: “Covid pozitif olan anneler ...
Öztürk: "Medical ve tıbbi malzeme sektörünün desteklenmesi gerekmektedir"
YEREL HABERLER Öztürk: "Medical ve tıbbi malzeme sektörünün ...
Medaş’tan gecikmeleri önleme çabası
YEREL HABERLER Medaş’tan gecikmeleri önleme çabası
Konya Şehir Hastanesi'nde 2 bin 742 ameliyat gerçekleştirldi
YEREL HABERLER Konya Şehir Hastanesi'nde 2 bin 742 ameliyat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X