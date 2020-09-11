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Konya İmam Hatip Lisesi kız mezunlarından Erol Mütercimler’e kınama

İHA

Konya İmam Hatip Lisesi kız mezunlarından Erol Mütercimler’e kınama

Konya İmam Hatip Lisesi kız mezunları adına açıklama yapan 25. ve 26. Dönem Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler’i kınadı.
Dr. Hüsnüye Erdoğan bir grup İmam Hatip Lisesi kız mezunu ile birlikte Konya İmam Hatip Lisesi önünde açıklama yaptı. Erdoğan, "Dönem dönem memleketini seven, milletinin huzur ve refahı için gayret eden inançlı insanlarımızı baskı altına almak, sindirmek ve aşağılamak amacıyla imam hatipliler üzerinden hakaret etmek isteyen, saldıran kendini bilmezler gündeme gelmektedirler. Son günlerde bunun bir örneğini de Erol Mütercimler vakasıyla hayret, kaygı ve üzüntüyle izledik. Bu şahıs, topluma üstten bakma, milletimizin kahir ekseriyetini oluşturan milli ve manevi mirasına sahip çıkan insanımızı hor ve hakir görme hakkını kendinde gören, saygısız zihniyetin mütercimi olmuştur. İlk kız mezunları olmaktan her zaman gurur ve onur duyduğumuz, imam hatip lisemizin önünden, imam hatipliler olarak kendisini bir kez daha, şiddetle kınıyoruz. Bu talihsiz üsluba karşı sessiz duramazdık. Zira gördüğümüz bir yanlışlığı, dilimiz döndüğünce düzeltmemiz gerektiğinin Peygamber Efendimizin buyruğu olduğunu da bu okulda hocalarımızdan öğrendik. İmam hatipliler gibi Allah’tan korkan, vatansever, vefalı, ilim ve irfan sahibi, erdemli, ahlaklı, seçkin ve örnek bir topluluğu etiketlediği, söylemeye bile ar ettiğimiz sıfatları 'Kem söz sahibine aittir' diyerek kendisine iade ediyoruz. Son günlerde hiçbirimizin tasvip etmediği, hatta imam hatip ile alakası da olmayan bir şarlatan üzerinden imam hatipliler yine hedef haline getirilmeye çalışıldı. Ancak milletimizi yanıltma ve camiamıza çamur atma ve itibarsızlaştırma çabaları boşunadır. Biz, her zaman olduğumuz üzere, ’Elif gibi’ dimdik ayaktayız. Bu son vakada Mütercimler’in borazanlığını ve tetikçiliğini yaptığı baskıcı, dayatmacı ve faşizan zihniyetin, milletin temel değerlerine olan hasmane tavrını, milletimiz bir kez daha alenen görmüştür. İçinden çıktığı topluma düşmanlık besleyen zihniyetin şuur altı kodları, ön yargılı ve hastalıklıdır. Bu memleketin gülistanı olan İmam Hatipleri diline dolayanlar, önce kendi çöplüklerini bir karıştırsınlar. Orada kokuşan zihniyetlerini bulacaklardır. Derdimiz de duamız da bu çarpık zihniyetin bir an önce ıslah olmasıdır. İmam hatipler, milletimizin bin yıldır mensup olduğu kutlu inancın ve kadim medeniyetin temsilcileridir. Her zaman devletinin ve milletinin yanındadır. 15 Temmuz gecesi ihanetlerini toplumca müşahede ettiğimiz, imam hatiplerin baskılandığı dönemde palazlanan; FETÖ gibi, sahtekar, sinsi ve kalleş örgütlerin karşısında, dinimizin doğru bir şekilde öğretilmesi ve yaşatılması kuruluş amacıyla milletimizin de bir sigortasıdır" dedi.
"Biz dini ve imanı, birliği ve beraberliği, ahlakı, dostluğu ve kardeşliği, vefayı, sabrı ve sebatı bu okullarda öğrendik" şeklinde konuşan Hüsnüye Erdoğan, "Gün geldi kovulduğumuz üniversitelerin kapısında gözyaşlarımızı, gün geldi başarılarımızı, gurur ve sevinçlerimizi paylaştık. Mezunlarımız; akademisyen, öğretmen, mimar, mühendis, avukat, doktor, vaize olarak mesleklerinde çok başarılı, ayrıca hayırlı evlatlar yetiştiren eli öpülesi anneler oldu. Her zaman toplumuna örnek bir vatandaş olarak; evde, okulda, hastanede, mecliste, bulunduğumuz her yerde temsiliyetimizin şuurunda olmaya çalıştık. Taşıdığımız imam hatipli kimliğimizle, hep iyiliğin yanında, kötülüğün karşısında olmaya gayret ettik. İmam hatipliler, dualarında her daim huzur ve barışın tüm dünyaya yayılmasını ve insanlığın hayrını dileyen, vatanının ve bayrağının sevdalısı, kutlu davanın akıncılarıdır. Mezun olduğumuz lisemizin önünde bu açıklamayı yapmamız da bizi yetiştirenlere vefamızın bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

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