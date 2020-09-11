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Vali Özkan ve Başkan Altay, esnafa maske, mesafe ve hijyen uyarısı

İHA

Vali Özkan ve Başkan Altay, esnafa maske, mesafe ve hijyen uyarısı

Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kapu Cami civarında esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında daha fazla hassasiyet istedi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma namazı çıkışı Kapu Camii civarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda tedbiri elden bırakmama talebinde bulunduklarını belirten Başkan Altay, “Konya Valimiz Vahdettin Özkan ile birlikte Cuma çıkışı Kapu Cami civarında esnafımızın ve hemşehrilerimizin Cuma sevincine ortak olduk. Ayrıca, maske ve mesafe konusunda da uyarılarda bulunarak hassasiyet istedik. Konya olarak kurallara uyduğumuz takdirde salgının etkisini en aza indireceğiz inşallah. Uyarılarımızı dikkate alan bütün esnaf kardeşlerime ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tüm şehrimize bereket, sağlık ve huzurlu bir Cuma günü diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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