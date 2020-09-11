Bülent Korkmaz'dan ayrılık kararı

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yeni sezon öncesi görevinden ayrılma kararı aldı.
Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın yönetimle görüştüğü ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
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