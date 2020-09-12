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Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması pes dedirtti, aile isyan etti

DHA

Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün savunması pes dedirtti, aile isyan etti


Tolga YANIKDilhan DUMANOĞLU/KONYA, (DHA)KONYA'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan gelen kadın sürücünün kullandığı otomobil, 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un bebek arabasında olduğu araca arkadan çarptı. Beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakımda tedaviye alınırken, bir mühendislik şirketinin ortağı olan alkollü sürücü Emel G.'nin, kazadan bir hafta önce alkollü halde başka bir kazaya karıştığı için ehliyetine el koyulduğu ortaya çıktı. Kendisini, "Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için mecburen araç kullanıyorum" diye savunan Emel G., adli kontrolle serbest bırakıldı. Aybüke'nin babası Samet Kurt (31) ise "Kızım yaşam savaşı veriyor. Adalet istiyoruz, alkollü ve ehliyeti olmadığı halde nasıl serbest bırakabiliyorlar?'' diyerek, isyan etti.
Kaza, 4 Eylül Cuma sabahı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde bulunan kavşakta yaşandı. Samet Kurt, 42 CRL 81 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel G.'nin kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. Kazaya 4 araç da katıldı. Zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı. Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.SametTeslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
SÜRÜCÜ, EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI
Gözaltına alınan bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel G.'nin ise ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emel G.'nin kazadan bir hafta önce de alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın kiralık olduğu tespit edildi. Emel G., polisteki ifadesinde şunları söyledi:
"Kazadan bir hafta önce,  alkollüyken tek taraflı trafik kazası yaptığımdan dolayı ehliyetime 6 ay süreyle el konuldu. Ben de  işlerimi takip edebilmek için araç kiraladım, işlerimi halledebilmek  için bu aracı kullanmaya başladım. Kaza günü hızım 6070 kilometreydi. Önümdeki araç aniden durdu. Bende aniden frene bastım. Ancak mesafe kısa olduğundan aracın durmayacağını anladım ve direksiyonu sola doğru çevirerek, kurtarmaya çalıştım. Yine de önümdeki araca arkadan çarptım. Vurduğum araçta önündeki araca, o araçta önündekine çarptı. Kaza sonrası 120 promil alkollü çıktım. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum."  
HASTA OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ
Emel G., sevk edildiği adliyedeki savcılık sorgusunda da "Kız kardeşimi kaybettiğim için bu dönemde psikolojik sorunlar yaşıyordum. İş yerinde de sorunlar olduğu için alkol kullandım. Kalbimde ritim bozukluğum, yüksek tansiyonum, şekerim ve panik atağım var. Suçsuzum" dedi. 
Emel G. savcılık tarafından 'Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'BU KAZA DEĞİL, CİNAYET'
Sürücü Emel G.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Samet Kurt, adalet istediklerini söyledi.  Kurt, "Sabah saatlerinde eşim ve kızımla birlikte, evden çıkıp kızımın pasaport işlemlerini halletmeye giderken, kırmızı ışıkta durduk. Kızım bebek koltuğundaydı, eşim de yanındaydı. Son süratle gelen kadın sürücü bize çarptı. Sürücü alkollünün bir hafta önce alkollüyken kaza yapması sonucu ehliyetine 6 ay el konulmuş. Kızım beyin kanaması geçirdi. Şu an yoğun bakımda, durumu çok kritik. Adalet istiyoruz. Böyle bir kazada, alkollü ve ehliyeti olmadığı halde nasıl serbest bırakabiliyor. Şu an dışarıda geziyor. Benim kızım yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor'' diye konuştu. 
Psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden baba Kurt, ''Psikolojimiz bozuldu. Eşim evin bazı odalarına giremeyecek kadar kötü durumda. Ciğerimiz yandı. Bu kaza değil. Aybüke bizim ilk yavrumuz. Kadın sürücü, resmen cinayete teşebbüs etti. Allah kimsenin başına vermesin, ilk göz ağrımız şu an yoğun bakımda, elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor" dedi.
'BAŞKA YAVRULARIN BAŞINA BELA OLMASIN'
Emel G.'nin tutuklanması gerektiğini söyleyen anne Teslime Kurt da "Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. O benim ilk göz ağrım, ilk bebeğim. Ciğerim yandı, kavruldu. O şu an dışarıda serbest. Yeniden alkol alıp, aracın başına geçmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Bizim isteğimiz tutuklansın. Başkasının da canını yakmasın. Biz yandık, bittik. Kazadan sonra ben kızımın yanına bile gidemedim. Kaç gündür görmüyorum. Orada ne halde bilmiyorum. Tutuklanmasını istiyoruz. Başka annelerin, başka yavruların başına bela olmasın. Kaza olsa kabulümüz ama bu kaza değil. Ehliyetsizsin, alkollüsün ne işin var senin? Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bir an önce tutuklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AVUKAT: YÜZDE 100 KUSURLU
Emel G.'nin yüzde 100 kusurlu olduğunu belirten ailenin avukatı Mücahit Tanrıkulu, adli denetimle serbestlik kararına itiraz ettiklerini vurgulayarak, şunları anlattı:
"Kaza tespit tutanağında ve görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere kadın, dosya kapsamında yüzde 100 kusurlu. Geçen hafta, ifadesinde de yer aldığı üzere kadın bir kazaya daha karışıyor.  Alkollü bir şekilde kaza yapmış ve ehliyeti elinden alınmış. Hal böyle olunca savcılık, kadını tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ediyor. Sulh Ceza Mahkemesi, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar veriyor. Kadının tutuklanması içi taleplerimizi ve başvurularımızı yerine getirdik."   DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIKDilhan DUMANOĞLU
2020-09-12 10:03:25

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