Selçuklu Belediyesinden iki sağlık yatırımı daha

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sağlık yatırımlarına ilçeye kazandıracağı iki yeni tesisle devam ediyor. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Bedir Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tesisi ile Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi inşa edilecek.

Selçuklu Belediyesi ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Konya İl Sağlık Müdürlüğüyle imzalanan protokolle Bedir Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri tesisi ile Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımını üstlendi.



“Her alanda yatırımlarımız devam ediyor”

Belediye encümen salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı , ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda yatırıma hazır olduklarını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, “Daha önce yapımını tamamlayarak Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettiğimiz Aile Sağlığı Merkezlerimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri merkezlerimiz olmuştu. Geçen hafta da yine bir hayırseverin öncülüğünde arsasını belediyemizin tahsis ettiği bir 112 Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin protokolünü imzalamıştık. Bugün de İl Sağlık Müdürlüğümüzle hem Bedir Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezinin hem de Hocacihan Mahallemizde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin protokollerini birlikte imzalayacağız. Bundan sonraki süreçte de Selçuklu Belediyesi olarak sağlık alanında yatırımlarımıza hemşehrilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğiz. Bugün imzalayacağımız protokollerle yapacağımız yatırımların hem ilçemize hem Bedir ve Hocacihan mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Sağlık yatırımlarımızla bir nebze de olsa sağlık çalışanlarımızı rahatlatmak görevimiz”

Pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Pekyatırmacı, “Sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle, gayretle çalışmalarını sürdürüyor ve vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bütün bu gayretleri ve çalışmaları için burada İl Sağlık Müdürümüzün şahsında bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yapacağımız yatırımlarla inşallah biz de sağlık camiasının hem daha rahat şekilde hizmet verebileceği hem de hemşehrilerimizin daha kaliteli ortamlarda hizmet alabilecekleri bir sağlık merkezini de ilçemize kazandırmış olacağız. Bu kapsamda protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Selçuklu Belediyemizin desteğini her zaman hissediyoruz”

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise, “Selçuklu Belediyemiz başkanımızın öncülüğünde her zaman yanımızda. Bu imzayla da onlardan bir tanesine şahitlik edeceğiz. Hem Bedir hem Hocacihan Mahallesinde ihtiyaç olan sağlık yatırımlarının protokolünü imzalayacağız. Başkanımızın da bahsettiği gibi hem aile sağlığı merkezi hem sağlıklı hayat merkezi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarını da Selçuklu Belediyemiz önceki desteklerinde olduğu gibi yine ciddi bir şekilde destek verdi. Bu pandemi döneminde gerçekten ülkemizin büyüklüğünü gösteren bir iş bu birliktelik. Pandemiye rağmen sağlık yatırımlarımız, sağlığa desteğimiz devam ediyor ve belediyelerimizin bu konuda devletimize katkısı çok büyük. Ben emeği geçen bütün arkadaşlara başkanımızın nezdinde teşekkür ediyorum. İnşallah bu yatırımları pandemisiz sağlıklı günlerde açarız diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç sağlık yatırımlarının protokollerini imzaladı.

