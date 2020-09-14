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Minik Aybüke'nin komaya girmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye yeniden gözaltı

DHA

Minik Aybüke'nin komaya girmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye yeniden gözaltı


Tolga YANIK /KONYA, (DHA)KONYA'da, ehliyetsiz ve alkollü halde direksiyonuna geçtiği kiralık araçla kırmızı ışıkta duran otomobile çarparak 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un, komaya girmesine neden olan Emel G. (50), adli kontrolle serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alındı. Kazanın ardından kendisini "Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum" diyerek savunan Emel G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaza, 4 Eylül Cuma sabahı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde bulunan kavşakta yaşandı. Samet Kurt (31), 42 CRL 81 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel G.'nin kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt'un aracına çarptı. Kazaya 4 araç da katıldı. Zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı. Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.SametTeslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI 
Gözaltına alınan bir mühendislik firmasının ortağı olan sürücü Emel G.'nin ise ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emel G.'nin kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu tespit edildi. Emel G., polisteki ifadesinde şunları söyledi:
"Kazadan bir hafta önce,  alkollüyken tek taraflı trafik kazası yaptığımdan dolayı ehliyetime 6 ay süreyle el konuldu. Ben de  işlerimi takip edebilmek için araç kiraladım, işlerimi halledebilmek  için bu aracı kullanmaya başladım. Kaza günü hızım 6070 kilometreydi. Önümdeki araç aniden durdu. Bende aniden frene bastım. Ancak mesafe kısa olduğundan aracın durmayacağını anladım ve direksiyonu sola doğru çevirerek, kurtarmaya çalıştım. Yine de önümdeki araca arkadan çarptım. Vurduğum araçta önündeki araca, o araçta önündekine çarptı. Kaza sonrası 120 promil alkollü çıktım. Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için araç mecburen kullanıyorum."  
Emel G., sevk edildiği adliyedeki savcılık sorgusunda ise "Kız kardeşimi kaybettiğim için bu dönemde psikolojik sorunlar yaşıyordum. İş yerinde de sorunlar olduğu için alkol kullandım. Kalbimde ritim bozukluğum, yüksek tansiyonum, şekerim ve panik atağım var. Suçsuzum" dedi. 
Emel G. savcılık tarafından 'Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZDA BULUNDU 
Emel G.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Emel G. bugün yeniden gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Emel G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye gönderildi. 
ANNE VE BABA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Sürücü Emel G.'nin serbest bırakılmasına baba Samet Kurt, ''Sürücü alkollünün bir hafta önce alkollüyken kaza yapması sonucu ehliyetine 6 ay el konulmuş. Kızım beyin kanaması geçirdi. Şu an yoğun bakımda, durumu çok kritik. Adalet istiyoruz. Böyle bir kazada, alkollü ve ehliyeti olmadığı halde nasıl serbest bırakabiliyor. Şu an dışarıda geziyor. Benim kızım yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor'' diyerek tepki göstermişti.  
  DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-09-14 17:48:04

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