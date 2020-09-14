Minik Aybüke'nin komaya girmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye yeniden gözaltı (2)

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Konya'da ehliyetsiz ve alkollü halde direksiyonuna geçtiği kiralık araçla kırmızı ışıkta duran otomobile çarparak 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un, komaya girmesine neden olan Emel Gümüş (50), adli kontrolle serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alındı. Gümüş, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-09-14 19:05:58



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