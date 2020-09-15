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Başkan Karabacak: "Ahilik, milli birlik ve beraberliğin her zaman en büyük teminatlarından birisidir

İHA

Başkan Karabacak: "Ahilik, milli birlik ve beraberliğin her zaman en büyük teminatlarından birisidir

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ahilik Haftası kutlamalarıyla ilgili yayınladığı mesajında, “Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız” dedi.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak bu yıl 14 20 Eylül tarihleri arasında 33’üncüsü kutlanan Ahilik Haftasıyla ilgili bir mesaj yayınladı. Başkan Karabacak açıklamasında, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan ahiliğin, milli şuuru ve gücünü dayanışmasından alan yapısı ile dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesi olduğunu belirtti. Ahilik kültürünün, milli birlik ve beraberliğin her zaman en büyük teminatlarından birisi olduğunu ifade eden Muharrem Karabacak, “Ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren esnaf teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliğindedir. Ticari hayatımızın temelinde yer alan bu kültür ile kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımız yeniden pekişmektedir. Ticaret ve ekonomi alanında esnaf ve sanatkarımıza olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da halkımıza yol gösterici olan ahilik, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize öncülük edecektir. Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız” dedi.
Karabacak açıklamasında, KONESOB olarak ahiliği, esnaf ve sanatkarların ahilik kültüründe faaliyetlerini sürdürmesini önemsediklerini söyleyerek, “Bu bağlamda Konyalı ahilerimizin gösterdiği başarı ve çalışmalarını göreve geldiğimiz günden beri ülke gündemine taşımak için gayret sarf ettik. Bilindiği üzere 2018 yılında Yılın Türkiye Ahisi, 2019 yılında da Yılın Türkiye Çırağı Konyamızdan çıktı. Alınan bu önemli başarı ve dereceler Konya’nın ahiliğe ne derece önem verdiğinin bir göstergesi. KONESOB olarak esnaf ve sanatkarımızın gösterdiği bu başarılara bundan sonra da vesile olmaya devam edeceğiz. Bu yıl maalesef korona virüs tedbirleri nedeniyle buruk bir hafta geçiriyoruz. Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarımızın üstlenmiş olduğu rol ve fedakarlık hepimizin malumudur. Bu süreçte esnaf ve sanatkarlarımız ahilik gelenek ve göreneğine göre vatandaşlarımızın kileri, tedarikçisi, servisi, evlerine ekmeğini ulaştırmada fırıncısı olmuştur. Fırsatçılık yapmadan aza kanaat getirerek ticaret yapan ve en çok alkışı hak edenler yine ahilerimiz olmuştur. Pandemi döneminde de böyle önemli bir görevi üstelenen tüm ahilerimizi tebrik ediyor, bu yıl 33’üncüsünü kutladığımız Ahilik Haftamızın ülkemize, milletimize, Konya’mıza, esnaf ve sanatkarlarımıza tüm ahilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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