Konya’da izolasyona uymayanlar Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirilecek

Konya’da Covid19 tanısı koyulan ya da bu kişilerle temaslı olan vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanlar Şemsi Tebrizi Öğrenci Yurduna yerleştirilecek.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Covid19 tanısı konan ya da bu kişilerle temaslı oldukları için izolasyon süreçlerini evde geçirmeleri gereken vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanların Konya’da Şems Tebrizi öğrenci yurduna yerleştirileceklerini söyledi. Toplum sağlığını hiçe sayarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişilere adli işlem uygulanacağını da açıklayan Vali Özkan, bu anlamda denetimlerin artırılacağını da vurgulayarak uyarılarda bulundu. Şemsi Tebrizi Öğrenci Yurdunda ilgili kurumların her türlü önlemi aldıklarını ve yurdun hazır hale getirildiğini ifade eden Vali Özkan, pandemi kurallarını ihlal ederek toplum içine çıkan kişilerin bundan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yurda getirileceğini kaydetti.

Vali Özkan açıklamasında izolasyon süresi boyunca ziyaretçi kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.

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