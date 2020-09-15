Başkan Kılca, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda pedal çevirdi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Şehir Parkında bisikletiyle pedal çevirdi. Sağlıklı yaşamın yanı sıra pandemiden korunmak için de bisiklet kullanımının çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kılca, bu süreçte vatandaşlara özel veya toplu taşıma araçları yerine bisiklet kullanmaları çağrısında bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında doğayı korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve hareketsiz yaşama farkındalık oluşturmak amacıyla Şehir Parkında bisiklet kullandı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın sağlıklı yaşama, hareket etme ve bisiklet kullanımına teşvik için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, Konya'daki bisiklet kültürüne vurgu yaptı. Hasan Kılca, "Konya'da bisiklet bir kültürdür. Coğrafi özelliklerinin de vermiş olduğu avantajı kullanan şehrimiz 550 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye'de en uzun bisiklet yoluna sahip. Konyalı hemşehrilerimizin de bisiklete olan ilgisi malum. Çalışanlarımızın da işe gidiş gelişlerde bisiklet kullanmalarını teşvik ediyoruz. Personelimiz de bu konuda fazlasıyla duyarlı. Bizler de işlerimiz el verdiğince belediyeye bisikletle gelmeye dikkat ediyoruz. Çağrımıza kulak verip sağlık için bisikleti tercih eden mesai arkadaşlarıma ve bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



“Bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştıralım”

Günümüz şartlarında ulaşım araçlarında çeşitlendirmenin öneminden bahseden Kılca, bu konuda herkese önemli görevler düştüğünü aktararak, "Daha fazla yürüyelim, daha fazla bisiklete binelim. Hem ekonomik hem de sağlıklı. Çevreye zarar vermediği gibi herhangi bir trafik sorunu da oluşturmuyor bisiklet. Bakanlıklarımız, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte Konyamızda bisiklet kullanımının daha da artması için birçok proje hayata geçiriyoruz. Bu konudaki gayretlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Başkan Hasan Kılca, dünyanın içinde bulunduğu korona virüs salgınında bisikletin çok daha önemli hale geldiğini de ifade etti. Hasan Kılca, bu süreçte toplu taşıma veya özel araçlar yerine bisiklet kullanımının tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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