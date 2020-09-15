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Komşusu 3'ü çocuk 6 kişiyi kezzapla yaralayan kadın, yeniden yargılanıyor

DHA

Komşusu 3'ü çocuk 6 kişiyi kezzapla yaralayan kadın, yeniden yargılanıyor


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, kavgalı olduğu komşularının üzerine kezzap atarak, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gülay Durusoy'un (42), verilen kararın Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yerel mahkemede yeniden yargılanmasına başlandı. Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirten baba Ramazan Şahin, "Yüzde 75 engelli oğlum mağdur oldu. Diğer çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Şikayetçiyim"dedi. Hakkında akli dengesi yerinde olduğu yönünde rapor verilen Gülay Durusoy'un avukatı ise müvekkilinin bipolar bozukluğu tedavisi gördüğünü ileri sürdü.
Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan Saadet Şahin (45), 17 Eylül 2018 tarihinde işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden tartışma yaşadığı karşı komşusu Gülay Durusoy, elindeki kasenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı. Saadet Şahin´in yüzünde, omzunda ve ellerinde, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akil'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Çocukları Osman (13) ve Ayşegül´ün (8) elleri ve kolları, Ramazan Şahin´in kolu ve bacağı yandı. Apartman sakinlerinden Şeyda Bağbudar'ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi, ancak vücutlarında kalıcı izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay Durusoy, tutuklandı.
9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gülay Durusoy, ikinci duruşmada tahliye edildi. Durusoy, geçen yıl 4 Ekim günü görülen karar duruşmasında 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada, sanığın yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, suçunu inkar ettiği ve pişman olmadığı gerekçesiyle indirim yapmadı. Dava dosyası İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.
KARAR BOZULDU, YENİDEN YARGILANACAK
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Gülay Durusoy'a verilen cezayı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Daire kararında, sanığın, yargılama aşamasında kendisinin seçtiği bir müdafi bulunmadığı gibi CMK'nın 156'ncı maddesi gereğince re'sen müdafi görevlendirilmediğini bildirerek, bu nedenle adil yargılama hakkının ihlal edildiğini ifade etti. Bozma kararında ''Bulunduğu hal nedeniyle, delillere erişme ve savunma hazırlama imkanları itibariyle çekişmeli yargılamanın gereği olan 'silahların eşitliği' ilkesinin ve Anayasa'nın 36, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6'ncı maddeleriyle teminat altına alınan adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğuracak biçimde, adaletin selameti açısından gerekli olan müdafinin hukuki yardımından yararlandırılmadan yapılan yargılamada, savunma hakkının kısıtlanması, ayrıca daha sonra müdafi atanmış ise de savunmasının yeniden alınmaması ve hukuka aykırı elde edilen savunmasının hükme esas alınması suretiyle, CMK'nun 101/3,188/1 ve 289/1-a-e,i maddelerine aykırı davranılması'' denildi.
YENİDEN YARGILAMA BAŞLANDI
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararı bozmasının ardından Gülay Durusoy'un yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada konuşan baba Ramazan Şahin, "Benim yüzde 75 engelli oğlum mağdur oldu. Diğer çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Gülay Durusoy'un psikolojik tedavi gördüğü yönündeki beyanları kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" dedi. Gülay Durusoy'un avukatı ise müvekkilinin bipolar bozukluk tedavisi gördüğü ve bununla ilgili evrakları da mahkemeye sunacaklarını ifade etti. 
ÇOCUKLARA RAPOR ALDIRILACAK
Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı, mağdurlar Osman ve Akil'in eylem karşısında kendilerini savunup savunamayacağı hususunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını talep etti. Mahkemede, Osman ve Akil'in bedensel ve ruhsal bakımdan kendilerini savunup savunamayacak durumda olup olmadıklarını tespiti hususunda Konya Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmesine karar verdi.
Duruşma ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-09-15 15:14:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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