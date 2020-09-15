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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesi ile Karatay Belediyesi protokol imzaladı

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Karatay Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesi ile Karatay Belediyesi protokol imzaladı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Karatay Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
KTO Karatay Üniversitesi ile Karatay Belediyesi arasında bilimsel, teknolojik bilgi, deneyim değişimi, ortak proje geliştirilmesi, araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmesi, ortak çalışma alanlarında konferans, fuar, seminer, çalıştay gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi, kentsel, kırsal mekanlar ile ilgili çalışmaların, raporların hazırlanması, geliştirilmesi ve tanıtılması için iş birliği protokolü imzalandı.
İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, üniversitelerin üstlendiği görevlere değinerek, “Üniversitelerin üç önemli sac ayağı vardır. Biri eksik olursa o denge bozulur. Bir tanesi eğitim, diğeri araştırma, bir diğeri de toplumsal faydadır. Üniversiteler yoğun bir eğitim ve araştırma faaliyeti sürdürürken, bazen toplumsal fayda kısmı atlanabiliyor. Fakat artık yeni nesil üniversitelerde, üçüncü faktör birinci faktör gibi algılanıyor. Yani eğitim ve araştırma dışında doğrudan bulunduğu topluma ve ülkeye temas ederek katkı sağlamayan bir üniversite algısı dünyada kabul görmüyor. Bu anlamda üniversitemiz toplumsal faydayı da önceleyen birçok çalışma yapıyor” dedi.
Rektör Sade, “Karatay Belediyemizle toplumsal katkı anlamında geçmişte birçok faaliyet yürüttük, birçok başarılı çalışmaya birlikte imza attık. Bundan sonra da KTO Karatay Üniversitesi olarak Karatay Belediyemizle birlikte hem ilçemize hem şehrimize toplumsal fayda sağlamak için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

“Bilimsel ve akademik yönü olmazsa belediyeciliğin bir ayağı eksik kalmış olur”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KTO Karatay Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hem şehrimize hem ilçemize birlikte hizmet verdiğimiz KTO Karatay Üniversite ile imzaladığımız bu protokolün Karatayımıza, Konyamıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
İmzalanan protokolün önemine değinen Başkan Kılca, “Belediyecilik mahalli müşterek niteliğindeki vatandaşımızın her türlü ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetleri icra etmektir. Bilimsel ve akademik yönü olmazsa belediyeciliğin bir ayağı eksik kalmış olur. Bu sebeple biz, KTO Karatay Üniversitemizden özellikle akademik ve bilimsel alanlarda destek alacağız. Neticede hepimiz kamu adına halkımızın, şehrimizin, vatandaşlarımızın hizmeti için görev yapıyoruz. Bu görevlerde bazen ortak yürüyeceğiz, birlikte hareket edeceğiz. Bunu da bu protokolle imza altına almış olacağız. KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk’e, Rektör Prof. Dr. Bayram Sade’ye ve tüm KTO Karatay Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Tören, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından protokolün imzalanması ile sona erdi.

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