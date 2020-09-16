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19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker'in (20) yargılandığı davada 3'üncü duruşma yapıldı. Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında, iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminde en üst sınırdan verilmesi talep edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2020-09-16 10:54:28



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