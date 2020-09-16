Derbent Aladağ kayak bölgesine ulaşım kolaylaşacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören Derbent Aladağ’daki kayak bölgesine giden 7 kilometrelik yolda daha güvenli ve konforlu seyahat yapılması amacıyla genişletme, güçlendirme ve altyapı çalışmaları başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve mahalle yollarının standardını yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte 31 ilçe ve bin 154 mahalleye son derece önemli yatırımlar kazandırdıklarını, bu kapsamda ilçe ve mahalle yollarındaki standardın yükseltilmesi için de çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Konya’nın son yıllarda ön plana çıkan merkezlerinden olan Derbent Aladağ’daki kayak bölgesinin yollarında düzenleme çalışması başlattıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Ekiplerimiz 7 kilometrelik yolun tamamında çalışmalar yapıyor. Yolun dar olan 5 kilometrelik bölümünde genişletme çalışması yapılırken ayrıca yolda yarma dolgu, altyapı ve yol kotu düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca güçlendirme çalışmaları da yapılarak yolu daha güvenli ve konforlu bir hale getirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Yolda yaklaşık 14 metre platform oluşturulduğunu, bu platformun 9 metrelik kısmına sıcak asfalt kaplama tabakası yapılacağını aktaran Başkan Altay, sıcak asfalt çalışmalarını da en geç 1 ay içerisinde tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

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