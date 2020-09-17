Ereğli'de trafik kazası: 5 yaralı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Fatih Mahallesi Arpacı Kavşağında meydana geldi. Hastane istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan M.Ü. yönetimindeki 42 ESV 42 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen A.Ö.’nün kullandığı 42 E 9105 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.G., M.E.Ö. ve E.N.Ö. ile birlikte toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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