Esrarla yakalandı serbest kaldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 4 gram esrarla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsünün üzerinde yaptıkları aramada 4 gr esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.P. (19) isimli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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