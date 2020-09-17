Ereğli'de otomobil bariyerlere çarptı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adana Konya karayolunun 16. kilometresi, Bulgurluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 06 BL 862 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarında durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.K. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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