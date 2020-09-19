Konya’da Gaziler Günü kutlandı

Konya’da Gaziler Günü törenle kutlandı.
Konya’da Gaziler Günü dolayısıyla Anıt Alanında program düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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