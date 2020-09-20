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Oğluna tekme atan çocuğu çocuğu tekme tokat dövdü

DHA

Oğluna tekme atan çocuğu çocuğu tekme tokat dövdü


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da su dağıtım işi yapan Hüseyin A., iddiaya göre oğluna tekme atan Ahmet Hakan Çıtak'ı (15), sitenin futbol sahasında arkadaşlarının yanında, boğazından tutup yere yatırarak dövdü. Bu anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çıtak'ın ailesi de Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu.  
Olay, 15 Eylül'de saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin futbol sahasında meydana geldi. Ahmet Hakan Çıtak, sitede oturan ve kendisinden 5 yaş küçük olan bir çocuğun iddiaya göre küfür etmesi üzerine bacağına tekme attı. Bunun üzerine çocuk, durumu babası Hüseyin A.'ya anlattı. Hüseyin A. da sahaya gelerek Çıtak'ın boğazından tutup yere yatırarak dövdü. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hüseyin A., Çıtak'ı dövdükten sonra da iddiaya göre, evlerine gidip, ağabeylerini de tehdit etti. Çıtak'ın ailesi de Hüseyin A. hakkında şikayette bulundu. 
O ANLARI ANLATTI
Yaşadığı olaydan sonra korktuğunu belirten Ahmet Hakan Çıtak, şunları söyledi:
"Bir arkadaşımla birlikte yürüyüş yapmaya çıkmıştık. Benden 5 yaş küçük olan bir çocuk arkamdan bana yönelik küfür ve hakaret etti. Ben de onun üzerine sahaya girip, 'Ben senden büyüğüm. Düzgün konuşmanı rica ediyorum' diyerek 4-5 defa uyardım. Yine küfür edince korkutmak amaçlı bacağına bir tane tekme attım. 'Seni öldürteceğim' diye tehdit ederek evine gitti. 5 dakika sonra, sahada maç yaparken babası geldi. Babası olayı bile dinlemeden direkt boğazıma sarıldı ve beni yere attı. Yere attıktan sonra aynı şekilde boğazımdan tutup beni ayağa kaldırdı. Sonra beni tellere fırlattı. Daha sonra yere yatırıp bacağıma ve sırtıma tekme attı. Beni iteleyerek ve boğazımdan tutarak evime kadar götürdü. Evde annem-babam olmadığı halde ağabeylerimi tehdit etti. Kendimi iyi hissetmiyorum. Arkadaşlarımın yanına çıkamıyorum. Korkuyorum. Herkesin içerisinde beni rencide etti. Şu an halen dışarıda gezebiliyor. Onun dışarıda olması beni korkutuyor. Ne yapacağı belli değil. Ceza almasını istiyorum." 
`DARBEDİLEN OĞLUM BAYILDI´
Ahmet Hakan Çıtak'ın babası Celal Çıtak,  diğer oğlunun olayı anlatması üzerine eve döndüklerini ve konuşmak için komşusu Hüseyin A.'nin evine gittikleri belirtti. Hüseyin A.'nın ailesi rahatsız olmasın diye kameriyeye konuşmaya davet ettiğini belirten Celal Çıtak, ''Olayı anlamak için Hüseyin A.'nın evinin bulunduğu kata gittim. Hüseyin A.'yı eşi ve çocuğu da evde olduğu için, ola ki sesimiz yükselir, rencide olmasınlar diye kameriyede konuşalım diyerek aşağıya davet ettim. Asansörle aşağıya inerken, 'aşağıya inince görüşeceğiz' şeklinde tehditler savurdu. Aşağıya inip, tam kameriyeye girdiğimizde her taraftan sitede oturmayan dışardan gençler geldi yanımıza. Kaba bir tabirle 'Ne oluyor burada?' diye sordular. Ben de konuyu anlattım. Konuşmak için buraya geldiğimizi söyledim. Konuşacak bir şey yok dediklerinde, darbedilen oğlum bayıldı. Biz onlarla uğraşırken o grup, üzerimize saldırdı. Tekme-tokat vurmaya başladılar. Diğer oğluma yumruk attılar. Yardımımıza komşularımız geldi'' diye konuştu. 
Çıtak, yaşanan olayın ardından Hüseyin A. hakkında şikayette bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-09-20 12:04:52

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