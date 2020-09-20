Başkan Pekyatırmacı: "Derslerinizi iyi öğrenin, değerlerinizden uzak kalmayın"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni eğitimöğretim yılı mesajında öğrencilere değerlerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni eğitimöğretim döneminin başlaması ile ilgili mesaj yayınladı. Yeni döneminin öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Pekyatırmacı, “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz uzun bir aranın ardından yeniden okullarına kavuşacaklar. Tabi virüsün gölgesinde başlayacak eğitimöğretim döneminde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz daha titiz bir dönem geçirecekler. 20202021 eğitimöğretim yılının tüm eğitim camiası için hoşgörü, sevgi, dayanışma ve başarılarla dolu bir yıl olarak geçirilmesi en büyük arzumuz. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin, bu zor dönemde okullarda aldığı eğitim ve bilgi ışığında ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaklarına inanıyoruz” dedi.

Eğitime desteklerinin bu dönemde de süreceğini belirten Başkan Pekyatırmacı şu ifadeleri kullandı: “Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle eğitim camiamıza okullar, kapalı spor salonları, suni çim sahalar, kütüphaneler ve materyaller gibi birçok fiziki destek sağlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız istişareler kapsamında ilçe genelinde hem şehir merkezinde hem de taşra mahallelerimizde okullarımızı eğitim öğretim dönemine hazır hale gelmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Bunun yanı sıra 8 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz Selçuklu Değerler Eğitimi Programını (SEDEP) 9. yılda da ilçemizde uygulamaya devam edeceğiz. Buradan öğrencilere sesleniyorum; Çalışın, derslerinizi iyi öğrenin ama sakın değerlerinizden uzak kalmayın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.