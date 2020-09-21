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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Konya’da Sarayönü İlçe Kongresi yapıldı

İHA

AK Parti Konya’da Sarayönü İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Konya İl Başkanlığında 7. Olağan Kongre süreci kapsamında ilçe kongreleri yapılmaya devam ediyor.
AK Parti Konya da 7. Olağan Kongre süreci Sarayönü ilçe Kongresi ile devam etti. İlçe kongresi Sarayönü Kapalı Pazar Alanı’nda korona virüs salgını sebebiyle alınan sıkı tedbirler ile gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, İl Başkan Yardımcıları, Sarayönü İlçe Belediye Başkanı Nafiz Solak ile bölge ve ilçe koordinatörleri ile parti mensupları katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın önderliğinde il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ve milletvekilleri olarak uyum içerisinde Konya’ya hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Partimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yıldır milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Bizler inandığımız yolda yürüyoruz, Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için yürüyoruz, bölgenin istikrarı ve küresel dünyaya Türkiye’nin ve bölgenin aslında bir medeniyet anlayışını ifade etmek üzere yürüyoruz. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize olan inancı, davasına olan bağlılığı ve tutkusuyla ülkemiz birçok alanda hayal edilemeyen hedefleri gerçeğe dönüştürdü” dedi.
Korona virüs salgını dolayısıyla sıkı tedbirlerin alınarak 7. Olağan Kongre sürecinin devam ettiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Bizim 2023 2053 2071 diye hedeflerimiz var. Ülkemizde bizlerin hedefleri dışında bu ülkeye hedef koyan başka bir siyasi parti irade yok. Hepsi ancak bizlerin dediğini, yaptıklarımızın peşine takılıp bunları kötüleme çabasındalar. Bu ülke de ana muhalefet partisi bile dış güçler kadar partimize ve genel başkanımıza saldırmayı bir vazife bilmiş durumdadır. Milli değer noktasında bir araya gelmek zorundayız. Bu ülkenin menfaatleri için en önemli meselemizdir. Bizler meselemiz dava derken bu ülke için diyoruz, mazlumlar diyoruz ve bunu demekten de asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler inanarak, samimiyetle, gayretle ve tevazu ile yolumuza devam edersek Allah da bizim yolumuzu açacak ve önümüze çıkan engelleri bugüne kadar açtığımız gibi yine bir bir aşacağız. Bir tarafta salgınla mücadele ederken bir taraftan yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bütün dünyada yatırımlar açılışlar dururken ülkemizde tüm hızıyla yatırımlar devam ediyor. Bunu bizler milletimizden aldığımız güçle yapıyoruz. Arkamızda başka vesayet odağının gücü yok arkamızda sadece milletimizden aldığımız güç ve inanç var. Makamlar ve mevkiler geçicidir. Makamların ve mevkilerin bizlere getirdiği çok büyük sorumluluklar vardır. Genel başkanımız gece gündüz demeden çalışıyorsa bizlerde hepimiz aynı anlayışla koşturmamız gerekiyor. Bizde makam mevki sırası yoktur. Mahalle temsilcimizden genel başkanımıza hepimiz aynı sorumlulukla aynı yükümlülükle çalışmak zorundayız. Birimizin aksattığı iş genel başkanımıza kadar yansımaktadır. Bu yüzden çalışmalarımızı en üst çıtaya taşımak için gayret etmemiz gerekmektedir” diye konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından sosyal mesafe maske hijyen kurallarının en üst sevide olduğu ilçe kongresinde oy kullanımına geçildi. Sarayönü’nde Adnan Tayyiboğlu’nun yerine Gamze Karacan görevi devraldı.

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